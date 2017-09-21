Более 200 человек эвакуировали из школы в Башкирии из-за задымления

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 200 человек эвакуировали в четверг из школы в деревне Савалеево в Башкирии из-за задымления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В 07:40 мск на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в подвале школы на улице Мира. Погибших и пострадавших нет. Эвакуирован до прибытия пожарной охраны 201 человек", - говорится в сообщении.

Установлено, что в подвале школы в электрощите произошло короткое замыкание без горения, добавили в главке.

На месте происшествия работает 19 человек, в распоряжении которых находится девять единиц техники. Учебный процесс возобновится после проветривания помещений, сказали в МЧС.