Суд в Москве 2 октября рассмотрит иск бизнесмена Михайлова к Навальному и ФБК

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы 2 октября приступит к рассмотрению по существу гражданского иска бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

"Люблинский суд сегодня после проведения досудебной подготовки назначил на 2 октября в 10:00 мкс заседание по существу заявленного иска", - сказала она.

В иске Михайлов просит признать не соответствующей действительности информацию, распространенную на сайте оппозиционера в материале под заголовком "Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ", и просит суд обязать ответчиков удалить ее.

7 августа Люблинский суд Москвы отклонил другой иск предпринимателя Сергея Михайлова к Навальному и ФБК. Бизнесмен просил суд опровергнуть сведения из фильма "Чайка" на сайте chaika.navalny.com, в котором его называют криминальным авторитетом, а также удалить их с интернет- ресурса, взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс. рублей и оплатить все судебные издержки.

Это не первый иск о защите чести и достоинства к Навальному и его фонду. 31 мая Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о якобы наличии у него судимости за изнасилование. Кроме того, 19 сентября Люблинский суд удовлетворил иск о защите деловой репутации Фонда поддержки социально значимых государственных проектов (фонд "Соцгоспроект") к Навальному и ФБК.