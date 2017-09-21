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Полиция возбудила дело по факту ложных сообщениях по минированию зданий в Симферополе

Происшествия
21 сентября, 14:24 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 21, сентября. /ТАСС

Ранее в полицию поступили сообщения о минировании ряда зданий в городе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Отдел дознания полиции Симферополя возбудил уголовное дело по факту сообщений о минировании ряда зданий в столице Крыма, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

"Отделением дознания отдела полиции № 2 "Киевский" УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 20 сентября 2017 года в Симферополе в полицию поступили сообщения о минировании ряда зданий в городе, в том числе городского совета и крупных торговых центров.

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