Один из альпинистов эвакуирован с горы Казбек в Северной Осетии

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Вертолет МЧС России эвакуировал 42-летнего альпиниста, пострадавшего накануне при совершении восхождения на вершину горы Казбек. Об этом сообщили в четверг в ГУ МЧС по Северной Осетии.
"Альпиниста доставили на аэродром ДОСААФ, расположенный на окраине селения Гизель Северной Осетии. Спортсмен передан сотрудникам медицины катастроф, состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Этим же рейсом вертолет доставил на Казбек группу спасателей из шести человек, которые выдвинулись для оказания помощи двум другим пострадавшим. Как только спасатели доставят пострадавших к возможному месту посадки вертолета на склоне Казбека, борт вылетит за ними.
В четверг в республиканское ГУ МЧС поступила информация о том, что трое альпинистов при спуске с вершинного купола горы Казбек (5033 м) сорвались на снежно-ледовом склоне. Они получили травмы различной тяжести.
Один из участников группы из-за полученных травм не мог передвигаться самостоятельно. В связи этим над ним на месте падения была разбита палатка и оставлен дежурный. Двое других пострадавших с остальными участниками группы спустились в базовый лагерь. Группа перед выходом на маршрут прошла регистрацию в Северо-Осетинском поисково- спасательном отряде МЧС России.