Здание "Мосфильма" эвакуируют из-за анонимного звонка с угрозой взрыва

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей киноконцерна "Мосфильм" на западе Москвы эвакуируют из-за звонка неизвестного с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 13:40 мск поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва в здании "Мосфильма" на Мосфильмовской улице, дом 1, строение 1", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время из всех помещений здания идет эвакуация.