Здание "Мосфильма" эвакуируют из-за анонимного звонка с угрозой взрыва

Грузооборот портов КНР в августе 2017 г. увеличился на 6,8%, до 729,91 млн тоннТранспорт 21 сентября, 14:10
Широков стал советником председателя ВФСО "Динамо" СтржалковскогоСпорт 21 сентября, 14:06
ЦБ получит 75% в капитале БинбанкаЭкономика и бизнес 21 сентября, 14:06
ФК "Динамо" подтвердил назначение Смертина на пост и. о. исполнительного директораСпорт 21 сентября, 14:04
Кириленко: РФБ доверила женскую сборную готовому, молодому и амбициозному ЛангеСпорт 21 сентября, 14:00
Комфортная осенняя погода без осадков будет в выходные в МосквеОбщество 21 сентября, 13:55
Общественный контроль за строительством и ремонтом дорог усилят в ПриморьеНовости партнеров 21 сентября, 13:44
Боец Шлеменко отверг обвинения в применении допинга и готов сдать тест в любое времяСпорт 21 сентября, 13:43
Владельцы свалки на Урале, где свердловчане приковали себя наручниками, будут оштрафованыНовости Урала 21 сентября, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей киноконцерна "Мосфильм" на западе Москвы эвакуируют из-за звонка неизвестного с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В 13:40 мск поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва в здании "Мосфильма" на Мосфильмовской улице, дом 1, строение 1", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время из всех помещений здания идет эвакуация.