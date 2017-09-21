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Здание "Мосфильма" эвакуируют из-за анонимного звонка с угрозой взрыва

Происшествия
21 сентября, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Звонок с сообщением о минировании поступил в 13:40 мск

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей киноконцерна "Мосфильм" на западе Москвы эвакуируют из-за звонка неизвестного с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 13:40 мск поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва в здании "Мосфильма" на Мосфильмовской улице, дом 1, строение 1", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время из всех помещений здания идет эвакуация.

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