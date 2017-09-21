Источник: активиста Калинина задержали по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Православный активист Александр Калинин задержан по уголовному делу о поджоге автомобилей около московского офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Вчера Александра Калинина доставили в полицию для допроса. По результатам допроса, накануне поздно вечером, он был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса как подозреваемый в причастности к преступлению", - сказал собеседник агентства.
По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, по делу о поджоге задержаны четыре человека, трем из них предъявлены обвинения.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании брата Александра Калинина Юрия Калинина по этому делу. По его словам, при обыске у Калинина и еще одного фигуранта изъяты четыре шестилитровые канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и 20 небольших листов бумаги с надписью "за Матильду гореть".