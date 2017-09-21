СК проверяет данные о сотрудниках морга в Подмосковье, перепутавших тела

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет телесюжет о сотрудниках подмосковного морга, перепутавших тела. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В эфире одного из федеральных телеканалов прошел сюжет о том, что сотрудники морга одной из больниц городского округа Люберцы перепутали тела умерших граждан при выдаче родственникам для захоронения", - сообщили в ГСУ.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям сотрудников морга и руководства больницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.