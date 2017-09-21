Супруга экс-замминистра Пирумова просит суд вернуть изъятые у нее при обыске деньги

МОСКВА, 21 сентября./ТАСС/. Супруга бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова Татьяна попросила в суде вернуть изъятые у нее и ее дочери в ходе обысков денежные средства, передает корреспондент ТАСС из зала Дорогомиловского суда Москвы, где проходят слушания по делу экс-замминистра, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

"Прошу суд вернуть мне и моей дочери изъятые денежные средства, так как у нас просто нет средств к существованию. Мы влезли в огромные долги, чтобы мой муж смог возместить ущерб по уголовному делу", - сказала Татьяна Пирумова.

Также она попросила суд учесть, что ее супруг раскаялся, возместил ущерб и просила не назначать ему слишком суровое наказание.

Суть обвинений

Уголовное дело будет рассмотрено судом в особом порядке, это означает, что суд пройдет без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. Все фигуранты свою вину признали. В ходе предварительных слушаний Министерство культуры, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн рублей, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.

20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 тыс. рублей.

Фигурантами дела о хищениях средств на реставрационные работы являются также экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

Под подпиской о невыезде на момент следствия находились также директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию, а также завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно- Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.