В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Тело второго погибшего обнаружено в гостинице в центре Ростова-на-Дону, где в четверг произошел пожар, охвативший 840 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.
"В зоне работ на пожаре в комнате гостиницы обнаружен труп мужчины", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось об одном погибшем при ЧП.
В региональном главке добавили, что в результате пожара обгорела фасадная часть гостиницы, здание внутри выгорело полностью, также пострадала кровля
По информации из открытых источников, пожар возник в отеле Torn Hotel.
Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, подъезды к гостинице оцеплены, на месте работают не менее 20 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожар локализован.
"В 15:15 мск пожар локализован на площади 840 кв. м", - сказала представитель МЧС.