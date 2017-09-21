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В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека

Происшествия
21 сентября, 15:31 дата обновления: 21 сентября, 15:56 UTC+3

Ранее сообщалось об одном погибшем

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© ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Тело второго погибшего обнаружено в гостинице в центре Ростова-на-Дону, где в четверг произошел пожар, охвативший 840 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

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Пожар в гостинице Ростова локализован

Из зданий рядом с горящей гостиницей в центре Ростова эвакуировано более 100 человек

"В зоне работ на пожаре в комнате гостиницы обнаружен труп мужчины", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось об одном погибшем при ЧП.

В региональном главке добавили, что в результате пожара обгорела фасадная часть гостиницы, здание внутри выгорело полностью, также пострадала кровля

По информации из открытых источников, пожар возник в отеле Torn Hotel.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, подъезды к гостинице оцеплены, на месте работают не менее 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар локализован.

"В 15:15 мск пожар локализован на площади 840 кв. м", - сказала представитель МЧС.

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