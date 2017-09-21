Пожар в гостинице в Ростове перекинулся на крышу Донского института пищевых технологий

ТАСС, 21 сентября. Пожар в гостинице в Ростове затронул крышу и чердак Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса. Об этом ТАСС сообщила директор института Наталья Рыжкова.

"У нас немного задело крышу, в трех местах было возгорание, но пожарные быстро вскрыли и потушили, пожара у нас не произошло. Здание сильно задымлено, но всех успели эвакуировать", - сказала Рыжкова.

По ее словам, огнь повредил не только крышу, но и чердак здания. "Сейчас мы вызвали полицию, будет составлять акт об ущербе, крыша повреждена и чердак", - отметила собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре в гостинице в центре Ростова-на-Дону поступила в МЧС в 13:43 мск. Здание горит по всей площади. По данным МЧС, пожару присвоен третий уровень сложности.

Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров, существует угроза перехода огня на соседние строения. Кроме того, огонь уже повредил четыре автомобиля, которые припаркованы рядом с гостиницей. По данным МЧС, к настоящему моменту обгорела вся обшивка на внешней стене здания.