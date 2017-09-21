Источник: около 10 мигрантов задержаны возле ТЦ "Москва"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 10 человек задержаны возле ТЦ "Москва", где собрались около 200 мигрантов после конфликта между сотрудниками охраны и продавцом торгового центра, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Возле ТЦ "Москва" проводятся задержания. В настоящий момент задержано более 10 человек", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что ситуация возле торгового центра находится под контролем полиции. "Ситуация под контролем. Проводятся профилактические мероприятия", - сказал сотрудник пресс-службы.

Накануне вечером охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. Он был госпитализирован с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По данным источника, за него вступились другие работники и устроили конфликт с охраной ТЦ.