Музей "Бункер-42 на Таганке" в Москве эвакуирован из-за угрозы взрыва

Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьерыСпорт 21 сентября, 17:25
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрываПроисшествия 21 сентября, 17:06
Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с ИраномМеждународная панорама 21 сентября, 17:02
Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭТранспорт 21 сентября, 17:01
Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборовМеждународная панорама 21 сентября, 17:01
Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ногиСпорт 21 сентября, 17:01
Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефонОбщество 21 сентября, 17:00
На Абалкинских чтениях обсудили изменения индустриального ландшафта под влиянием санкцийНовости партнеров 21 сентября, 16:58
Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 16:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Музей холодной войны "Бункер-42 на Таганке" эвакуирован после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Это уже пятый "заминированный" музей в Москве в четверг.
"Эвакуация идет в московском Музее холодной войны "Бункер-42 на Таганке" по адресу: 5-й Котельнический переулок, дом 11. Кинологи проверяют здание", - сказал собеседник агентства.
Проверки после сообщений о "минировании" идут в Дарвиновском музее, музее "Московский транспорт", ГМИИ им. Пушкина и музее-панораме "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте. Из всех зданий проведена полная эвакуация, на месте работают кинологи. Всего на данный момент эвакуированы около 3 тыс. человек.
Ранее в четверг оперативным службам поступили сообщения о "минировании" более 10 объектов в столице, в том числе жилого дома на Кутузовском проспекте и здания киностудии "Мосфильм".