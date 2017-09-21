Музей "Бункер-42 на Таганке" в Москве эвакуирован из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Музей холодной войны "Бункер-42 на Таганке" эвакуирован после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Это уже пятый "заминированный" музей в Москве в четверг.

"Эвакуация идет в московском Музее холодной войны "Бункер-42 на Таганке" по адресу: 5-й Котельнический переулок, дом 11. Кинологи проверяют здание", - сказал собеседник агентства.

Проверки после сообщений о "минировании" идут в Дарвиновском музее, музее "Московский транспорт", ГМИИ им. Пушкина и музее-панораме "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте. Из всех зданий проведена полная эвакуация, на месте работают кинологи. Всего на данный момент эвакуированы около 3 тыс. человек.

Ранее в четверг оперативным службам поступили сообщения о "минировании" более 10 объектов в столице, в том числе жилого дома на Кутузовском проспекте и здания киностудии "Мосфильм".