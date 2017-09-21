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"Тверской стрелок" попросил суд заменить ему пожизненный приговор на 25 лет заключения

Происшествия
21 сентября, 16:23 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 21, сентября. /ТАСС

Сергей Егоров обжаловал приговор Тверского областного суда

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Сергей Егоров

Сергей Егоров

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТВЕРЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Москвич Сергей Егоров, осужденный за убийство девяти человек в садовом товариществе под Тверью, в апелляции попросил суд заменить ему пожизненный срок на 20 лет лишения свободы, сообщили в четверг ТАСС в Тверском областном суде.

"Он [Егоров] просил заменить [пожизненное лишение свободы] на максимально возможно реальный срок", - сказали в суде.

Согласно законодательству, максимальный срок при сложении сроков за совершение нескольких преступлений по одной статье УК РФ не может превышать 20 лет. Пожизненное заключение назначается как исключительная мера наказания.

Тверской областной суд 12 сентября признал Егорова виновным в массовом убийстве и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Согласно приговору, первые пять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии особого режима. Адвокат Егорова Тимофей Щербаков ранее сообщил, что он и подсудимый намерены обжаловать приговор.

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