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Источник: режим ЧС объявлен в районе Ростова-на-Дону, где горит гостиница

Происшествия
21 сентября, 16:22 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, сентября. /ТАСС

Представитель регионального главка МЧС отметила, что из расположенных рядом с гостиницей зданий эвакуированы 336 человек

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти объявили режим ЧС в Ленинском районе Ростова-на-Дону, где горит здание отеля, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах региона.

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Источник: режим ЧС объявлен в районе Ростова-на-Дону, где горит гостиница

В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека

Из зданий рядом с горящей гостиницей в центре Ростова эвакуировано более 100 человек

"Режим ЧС введен на территории Ленинского района. Такое решение принимает администрация", - сказал источник.

В свою очередь представитель Южного регионального центра МЧС уточнила ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что из-за пожара эвакуированы более 400 человек.

"В сумме 336 человек эвакуированы со всех зданий - из пятиэтажного дома, из детского садика и остальных. Распространения огня не было. Пострадало только это здание", - сказал собеседница агентства.

Информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным МЧС, пожару присвоен третий класс сложности, возгорание локализовано. Из-за опасности перехода огня на соседние строения в близлежащих зданиях провели эвакуацию людей. Как передает корр. ТАСС с места ЧП, со здания гостиницы падают куски обшивки.

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