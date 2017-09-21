Источник: режим ЧС объявлен в районе Ростова-на-Дону, где горит гостиница

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти объявили режим ЧС в Ленинском районе Ростова-на-Дону, где горит здание отеля, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Режим ЧС введен на территории Ленинского района. Такое решение принимает администрация", - сказал источник.
В свою очередь представитель Южного регионального центра МЧС уточнила ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что из-за пожара эвакуированы более 400 человек.
"В сумме 336 человек эвакуированы со всех зданий - из пятиэтажного дома, из детского садика и остальных. Распространения огня не было. Пострадало только это здание", - сказал собеседница агентства.
Информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным МЧС, пожару присвоен третий класс сложности, возгорание локализовано. Из-за опасности перехода огня на соседние строения в близлежащих зданиях провели эвакуацию людей. Как передает корр. ТАСС с места ЧП, со здания гостиницы падают куски обшивки.