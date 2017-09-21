При взрыве в цехе по производству вина на Ставрополье погибли два человека

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в цехе по производству вина на Ставрополье, сообщила в четверг представитель Южного регионального центра МЧС.

"При проведении сварочных работ произошел взрыв газовоздушной смеси. Предположительно, это цех по производству вина. Два человека погибли, три пострадали", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сообщение об инциденте поступило в 15:15 мск.