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При взрыве в цехе по производству вина на Ставрополье погибли два человека

Происшествия
21 сентября, 17:00 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 21, сентября. /ТАСС

Еще три человека получили травмы

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СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в цехе по производству вина на Ставрополье, сообщила в четверг представитель Южного регионального центра МЧС.

"При проведении сварочных работ произошел взрыв газовоздушной смеси. Предположительно, это цех по производству вина. Два человека погибли, три пострадали", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сообщение об инциденте поступило в 15:15 мск.

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