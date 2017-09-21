Около 30 мигрантов задержаны у ТЦ "Москва"

ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН и полиции задержали за различные правонарушение около 30 мигрантов у торгового центра "Москва". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около 30 человек доставлены в территориальные отделы полиции, с ними проводится разбирательство", - сказал собеседник агентства.

Среди задержанных - граждане стран СНГ: Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. "Все задержанные будут проверены по базам данных на совершение различных правонарушений", - отметил собеседник агентства.

В отношении некоторых из задержанных уже принято решение о привлечении к административной ответственности.