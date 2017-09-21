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Около 30 мигрантов задержаны у ТЦ "Москва"

Происшествия
21 сентября, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Задержанных проверят на совершение правонарушений по базам данных

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ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН и полиции задержали за различные правонарушение около 30 мигрантов у торгового центра "Москва". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Источник: около 10 мигрантов задержаны возле ТЦ "Москва"

Около ТЦ "Москва", где вновь собралось около 200 мигрантов, усилены меры безопасности

"Около 30 человек доставлены в территориальные отделы полиции, с ними проводится разбирательство", - сказал собеседник агентства.

Среди задержанных - граждане стран СНГ: Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. "Все задержанные будут проверены по базам данных на совершение различных правонарушений", - отметил собеседник агентства.

В отношении некоторых из задержанных уже принято решение о привлечении к административной ответственности.

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