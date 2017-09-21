Суд оставил под домашним арестом математика Богатова по делу о призывах к терроризму

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении срока домашнего ареста преподавателю Дмитрию Богатову, обвиняемому в призывах к терроризму и в попытке организации массовых беспорядков.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд отклонил сегодня апелляционную жалобу защиты Богатова на продление обвиняемому срока домашнего ареста до 7 октября", - сказала представитель суда.
Пресненский суд 24 июля удовлетворил ходатайство следствия и перевел Богатова из СИЗО под домашний арест. Следствие в своем ходатайстве ссылалось на наличие хронических заболеваний у обвиняемого и невозможность оказать давление на свидетелей. Богатов отбывает домашний арест в своей квартире в Москве, ему запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.
Богатову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в покушении на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.