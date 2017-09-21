Пожар на месте взрыва в цеху в Ставропольском крае ликвидирован

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар, возникший при проведении сварочных работ в складском помещении в Ставропольском крае, ликвидирован. Об этом в четверг сообщили в Южном региональном центре МЧС России.

"В Ставропольском крае в Буденновском районе в населенном пункте Виноградный при проведении сварочных работ на складе спиртосодержащей продукции (стены и перекрытия металлические) произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением кровли на площади 800 кв. метров. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека в происшествии погибли, еще трое пострадали.

По данным местных властей, на место "выехали полицейские, пострадавших осматривают медики, они госпитализированы".