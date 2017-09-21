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Пожар на месте взрыва в цеху в Ставропольском крае ликвидирован

Происшествия
21 сентября, 17:36 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 21, сентября. /ТАСС

В результате инцидента погибли два человека, еще трое пострадали

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СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар, возникший при проведении сварочных работ в складском помещении в Ставропольском крае, ликвидирован. Об этом в четверг сообщили в Южном региональном центре МЧС России.

"В Ставропольском крае в Буденновском районе в населенном пункте Виноградный при проведении сварочных работ на складе спиртосодержащей продукции (стены и перекрытия металлические) произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением кровли на площади 800 кв. метров. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека в происшествии погибли, еще трое пострадали.

По данным местных властей, на место "выехали полицейские, пострадавших осматривают медики, они госпитализированы".

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