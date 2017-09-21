Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва

Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьерыСпорт 21 сентября, 17:25
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрываПроисшествия 21 сентября, 17:06
Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с ИраномМеждународная панорама 21 сентября, 17:02
Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭТранспорт 21 сентября, 17:01
Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборовМеждународная панорама 21 сентября, 17:01
Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ногиСпорт 21 сентября, 17:01
Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефонОбщество 21 сентября, 17:00
На Абалкинских чтениях обсудили изменения индустриального ландшафта под влиянием санкцийНовости партнеров 21 сентября, 16:58
Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 16:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Офисы компании "Яндекс" эвакуируют после звонка неизвестного с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В 16:23 мск поступил звонок с угрозой взрыва по адресу ул. Льва Толстого д. 16", - сказал собеседник агентства.
Из здания идет эвакуация, выведено уже около 3 тыс. человек. На месте ЧП находятся сотрудники полиции, пожарно-спасательные подразделения, машины скорой помощи.
Представитель пресс-службы компании сообщил, что сотрудники были эвакуированы из офиса из-за срабатывания пожарной сигнализации. "В офисе сработала пожарная сигнализация, сотрудники эвакуированы. Пока это все, что можно сказать", - заявил он.
В течение дня в Москве уже минировали четыре музея - ГМИИ им. Пушкина и музей-панораму "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте, Дарвиновский музей и музей "Московский транспорт", - а также кинононцерн "Мосфильм". Ни в одном из зданий угроза взрыва не подтвердилась, все звонки оказались ложными.
Ранее в офисе "Яндекса" побывал президент России Владимир Путин, он ознакомился с прототипом беспилотного автомобиля. Этой машиной можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного "Яндексом".