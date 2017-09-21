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Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва

Происшествия
21 сентября, 17:06 дата обновления: 21 сентября, 17:24 UTC+3

Об этом сообщил источник в экстренных службах города. В пресс-службе компании сообщили, что сотрудники были эвакуированы из-за срабатывания пожарной сигнализации

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Офисы компании "Яндекс" эвакуируют после звонка неизвестного с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 16:23 мск поступил звонок с угрозой взрыва по адресу ул. Льва Толстого д. 16", - сказал собеседник агентства.

Из здания идет эвакуация, выведено уже около 3 тыс. человек. На месте ЧП находятся сотрудники полиции, пожарно-спасательные подразделения, машины скорой помощи.

Представитель пресс-службы компании сообщил, что сотрудники были эвакуированы из офиса из-за срабатывания пожарной сигнализации. "В офисе сработала пожарная сигнализация, сотрудники эвакуированы. Пока это все, что можно сказать", - заявил он.

В течение дня в Москве уже минировали четыре музея - ГМИИ им. Пушкина и музей-панораму "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте, Дарвиновский музей и музей "Московский транспорт", - а также кинононцерн "Мосфильм". Ни в одном из зданий угроза взрыва не подтвердилась, все звонки оказались ложными.

Ранее в офисе "Яндекса" побывал президент России Владимир Путин, он ознакомился с прототипом беспилотного автомобиля. Этой машиной можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного "Яндексом".

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