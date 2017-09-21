МЧС опровергло данные о постояльцах, прыгавших из окон горящей гостиницы в Ростове

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Всех постояльцев и персонал горящей в Ростове-на-Дону 10-этажной гостиницы эвакуировали, сообщила журналистам представитель Южного регионального центра МЧС.
"Все постояльцы и персонал гостиницы были выведены по путям эвакуации", - сказала она.
Ранее очевидцы рассказали журналистам, что люди выпрыгивали из окон при пожаре в гостинице, горожане помогали им выбираться.
Начальник штаба по ликвидации пожара Евгений Кондратьев сообщил, что пункт временного размещения граждан создаваться не будет.
"Необходимости в создании пункта временной дислокации нет. При необходимости могут разместить [постояльцев загоревшегося отеля] в гостинице Don-Plaza, но такой потребности нет", - сказал собеседник агентства.