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Источник: меру пресечения лидеру "Христианского государства" изберут в пятницу

Происшествия
21 сентября, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Собеседник агентства уточнил, что возможной мерой пресечения может стать арест

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Суд в пятницу изберет меру пресечения лидеру движения "Христианское государство" Александру Калинину, задержанному по уголовному делу о поджоге автомобилей около московского офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. Об этом ТАСС сообщил ТАСС в четверг источник, знакомый с ситуацией.

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"Суд в пятницу примет решение о мере пресечения Александру Калинину. Возможной мерой пресечения может стать арест либо домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Александр Калинин не был отпущен после задержания в среду, вопреки сообщениям, распространенным рядом СМИ. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что православный активист Калинин был задержан по уголовному делу о поджоге автомобилей около московского офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. "Вчера Александра Калинина доставили в полицию для допроса. По результатам допроса накануне поздно вечером он был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ в качестве подозреваемого в причастности к преступлению", - сказал собеседник агентства.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, по делу о поджоге задержаны четыре человека, трем из них предъявлены обвинения.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании брата Александра Калинина Юрия Калинина по этому делу. По его словам, при обыске у Калинина и еще одного фигуранта изъяты четыре шестилитровые канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и 20 небольших листов бумаги с надписью "За Матильду гореть".

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "За Матильду гореть". По факту поджога возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

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