Энергетики возобновили подачу света в обесточенные после пожара в отеле Ростова дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Энергетики возобновили подачу электроэнергии в дома, расположенные рядом с гостиницей Torn house в центре Ростова-на-Дону, где в четверг произошел крупный пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Донэнерго".

"Мы восстановили подачу электроэнергии для всех ранее отключенных потребителей, кроме выгоревшей гостиницы. После проведения обследований в гостинице будет принято решение о восстановлении электроснабжения и для этого объекта", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, было обесточено около 300 потребителей в Ленинском районе города.