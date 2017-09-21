Энергетики возобновили подачу света в обесточенные после пожара в отеле Ростова дома

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Энергетики возобновили подачу электроэнергии в дома, расположенные рядом с гостиницей Torn house в центре Ростова-на-Дону, где в четверг произошел крупный пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Донэнерго".
"Мы восстановили подачу электроэнергии для всех ранее отключенных потребителей, кроме выгоревшей гостиницы. После проведения обследований в гостинице будет принято решение о восстановлении электроснабжения и для этого объекта", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, было обесточено около 300 потребителей в Ленинском районе города.