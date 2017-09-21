Уголовное дело по факту отравления школьников в столовой возбуждено в Ростовской области

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. По результатам проведенной проверки факта массового заболевания учеников одной из школ Волгодонска гастритом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В начале сентября к волгодонским медиками с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 школьник, семь учащихся одной из школ города были госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы с диагнозом острый инфекционный гастрит.

"Прокуратурой Волгодонска признано законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое отравление детей. В ходе предварительного следствия установлен факт нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в средней школе № 21, выразившийся в невыполнении процедур обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, что повлекло по неосторожности массовое отравление", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

После лечения в стационаре дети были выписаны в удовлетворительном состоянии. Остальные 34 учащихся с тем же диагнозом, но в менее острой форме, проходили лечение амбулаторно.