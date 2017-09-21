Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уголовное дело по факту отравления школьников в столовой возбуждено в Ростовской области

Происшествия
21 сентября, 18:15 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 21, сентября. /ТАСС

Следствие установило факт нарушения санитарно-эпидемиологических требований

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. По результатам проведенной проверки факта массового заболевания учеников одной из школ Волгодонска гастритом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В начале сентября к волгодонским медиками с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 школьник, семь учащихся одной из школ города были госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы с диагнозом острый инфекционный гастрит.

"Прокуратурой Волгодонска признано законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое отравление детей. В ходе предварительного следствия установлен факт нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в средней школе № 21, выразившийся в невыполнении процедур обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, что повлекло по неосторожности массовое отравление", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

После лечения в стационаре дети были выписаны в удовлетворительном состоянии. Остальные 34 учащихся с тем же диагнозом, но в менее острой форме, проходили лечение амбулаторно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
3
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
4
США определились со стратегией развития отношений с Россией
5
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункций
6
Трамп на встрече с Порошенко заявил, что видит прогресс на Украине
7
Пентагон: РФ и коалиция во главе с США имеют три телефонные линии по Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама