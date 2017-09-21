Уголовное дело по факту отравления школьников в столовой возбуждено в Ростовской области

Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубльЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:26
Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
Россия распространила в СБ ООН проект резолюции по зонам деэскалации в СирииПолитика 21 сентября, 19:53
Боксер Пакьяо может провести бой с КроуфордомСпорт 21 сентября, 19:51
Учитель: Российский оскаровский комитет справедливо выбрал "Нелюбовь"Культура 21 сентября, 19:46
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человекПроисшествия 21 сентября, 19:38
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункцийЭкономика и бизнес 21 сентября, 19:31
Трамп объявил о расширении полномочий властей США по введению санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. По результатам проведенной проверки факта массового заболевания учеников одной из школ Волгодонска гастритом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
В начале сентября к волгодонским медиками с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 школьник, семь учащихся одной из школ города были госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы с диагнозом острый инфекционный гастрит.
"Прокуратурой Волгодонска признано законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое отравление детей. В ходе предварительного следствия установлен факт нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в средней школе № 21, выразившийся в невыполнении процедур обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, что повлекло по неосторожности массовое отравление", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
После лечения в стационаре дети были выписаны в удовлетворительном состоянии. Остальные 34 учащихся с тем же диагнозом, но в менее острой форме, проходили лечение амбулаторно.