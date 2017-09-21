Авиационные власти ОАЭ расследуют инцидент с А380 при посадке в Домодедово

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ТАСС, 21 сентября. Администрация гражданской авиации ОАЭ (GCAA) заявила о начале расследования случая с аэробусом А380 авиакомпании Emirates, произошедшего 10 сентября при посадке в аэропорту Домодедово. Об этом в четверг сообщило интернет-издание Flight Global.
«Инцидент произошел в момент снижения для посадки на полосу 14R. На борту самолета находились 420 пассажиров и 26 членов экипажа», — говорится в сообщении.
Агентство Reuters, в свою очередь, информирует со ссылкой на GCAA, что происшествие расследуется как «серьезный инцидент». По международной классификации это значит, что авиационного происшествия едва удалось избежать.
Ранее издание Aviation Herald сообщало, что вечером 10 сентября лайнер А380-800, следовавший рейсом EK131 из Дубая, по неизвестным пока причинам снизился до высоты 120 м на расстоянии около 15 км от ВПП аэропорта Домодедово (нормальная высота в этой точке глиссады составляет более 600 м). Экипаж прервал попытку посадки и сумел посадить самолет только с третьей попытки через 35 минут после первого захода. Лайнер не получил повреждений, пострадавших также не было.