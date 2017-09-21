Суд арестовал первого фигуранта дела о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в четверг заключил под стражу до 11 ноября первого фигуранта дела о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя - безработного уроженца Иркутска Александра Баянова, передает корр. ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Баянова меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 ноября", - огласила решение судья.

Баянов в суде сообщил, что имеет инвалидность в связи с удалением части кишечника, но предоставить подтверждающие документы не смог. "Все документы потерял около месяца назад, обратиться за их восстановлением не успел", - рассказал Баянов.

Уроженец Иркутской области, 1989 года рождения, Баянов живет в Европейской части России, нигде не работает, имеет среднее специальное образование. У Баянова нет семьи, из родных у него лишь престарелая мать. С февраля 2016 года Баянов живет в городе Грязи Липецкой области, в доме другого фигуранта дела Юрия Калинина. "Я нигде не работал, деньги на жизнь брал у своего брата по вере Юрия Калинина", - сообщил суду Баянов.

Поджоги машин

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, по делу о поджоге задержаны четыре человека, трем из них предъявлены обвинения.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что были задержаны брат православного активиста, лидера движения "Христианское государство" Александра Калинина, Юрий Калинин и еще два фигуранта дела, им предъявлены обвинения. При обыске у Калинина и еще одного фигуранта изъяты четыре шестилитровые канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и 20 небольших листов бумаги с надписью "за Матильду гореть".

По данным источника, Александр Калинин также задержан по данному делу. "Вчера Александра Калинина доставили в полицию для допроса. По результатам допроса накануне поздно вечером он был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ в качестве подозреваемого в причастности к преступлению", - сказал собеседник агентства.

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "за Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").