Источник: угроза взрыва в офисе "Яндекса" оказалась ложной

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Источник: угроза взрыва в офисе "Яндекса" оказалась ложнойПроисшествия 21 сентября, 18:48
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Угроза взрыва в офисе компании "Яндекс" оказалась ложной, ранее более 3 тыс. человек были эвакуированы в связи с анонимным звонком. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Все помещения проверены кинологами, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства. По его словам, проверка здания заняла около двух часов.
Ранее источник сообщил, что около 16:23 мск поступил звонок с угрозой взрыва по адресу: улица Льва Толстого, дом 16.
В офисе "Яндекса" в четверг побывал президент России Владимир Путин, он ознакомился с прототипом беспилотного автомобиля, которым можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного "Яндексом".
В течение дня в Москве сообщалось о минировании около 20 зданий, были эвакуированы около 8,5 тыс. человек. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась, все звонки оказались ложными.
Ранее ТАСС сообщал, что Росгвардия привлечена к проверке сообщений об угрозе взрывов на социально значимых объектах в России, ни одно из которых не подтвердилось. Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей.