В Подмосковье задержан водитель, сбивший двух школьниц на пешеходном переходе

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Водитель, сбивший двух 13-летних школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе в Подмосковье, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По предварительным данным, 21 сентября в Щелковском районе на автодороге Щелково - Фряново водитель совершил наезд на двух 13-летних местных жительниц на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Девочки, получившие небольшие телесные повреждения, самостоятельно покинули место ДТП", - сообщила она.
Полиция установила очевидцев произошедшего и возможное местонахождение водителя. "В результате проведенных мероприятий полицейские установили 44-летнего местного жителя, управлявшего транспортным средством в момент ДТП", - добавила Волк. Водитель доставлен в отдел полиции. По факту происшествия проводится проверка.