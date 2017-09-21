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Брат лидера "Христианского государства" в суде признал вину в поджогах машин

Происшествия
21 сентября, 19:16 дата обновления: 21 сентября, 19:36 UTC+3

Суд заключил Юрия Калинина под стражу до 11 ноября

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Брат лидера "Христианского государства" Юрий Калинин в четверг суде признал вину в поджогах автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя, передает корреспондент ТАСС из Хамовнического суда.

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По словам Юрия Калинина, он участвовал в поджогах, потому что его чувства верующего были оскорблены. "Дело не во мне, дело в фильме. Он нарушил мои чувства верующего, в отношении меня нарушена уголовная статья, а мои действия были просто попыткой привлечь внимание. Мы не хотели никому навредить в плане физического насилия, мы хотели привлечь внимание, чтобы люди поняли, что нельзя на нас плевать", - рассказал Юрий Калинин о своих мотивах.

По мнению следователя, Калинин не имеет устойчивых социальных связей, жилья в Москве и постоянной работы. "Следствие считает, что Калинин может скрыться или оказать давление на фигурантов дела", - сказала следователь. При этом следствие проверяет его причастность к совершению серии поджогов и угроз в регионах России.

Хамовнический суд Москвы заключил под стражу до 11 ноября Юрия Калинина. "Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 ноября", - огласила решение судья.

Суд ранее арестовал другого фигуранта дела Александра Баянова, который назвал Юрия Калинина своим "братом по вере". Фигурантам дела вменяется ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение имущества" УК РФ, максимальное наказание по которой - пять лет колонии.

Юрий Калинин - уроженец Норильска, 1989 года рождения, у него есть высшее образование, он не женат, детей нет. Обвиняемый сообщил суду, что является индивидуальным предпринимателем, занимается в Норильске строительством и предоставлением юридических консультаций. Калинин сообщил, что ранее был хозяином сети ломбардов, но придя к вере, закрыл этот бизнес.

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