Пожар в ростовской гостинице полностью ликвидирован

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в Южном региональном центре МЧС.

"Полная ликвидация пожара - в 18:58 мск", - сказала ТАСС собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время продолжается разбор завалов.