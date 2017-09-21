Пожар в ростовской гостинице полностью ликвидирован

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в Южном региональном центре МЧС.
"Полная ликвидация пожара - в 18:58 мск", - сказала ТАСС собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящее время продолжается разбор завалов.