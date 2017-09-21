Сбой в движении электропоездов произошел на Белорусском направлении МЖД

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбой в движении электропоездов произошел на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за повреждения кабеля. Об этом в четверг сообщают в пресс-службе МЖД.
На перегоне "Фили - Кунцево-1" организация без разрешения на проведение в это время земельных работ повредила кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающего за движение поездов в автоматическом режиме. Был организован пропуск составов по спецрежиму со снижением скорости, что позволяет безопасно везти пассажиров в часы пик.
"Однако уменьшение скорости отражается на пропускной способности участка, поэтому поезда по направлению из Москвы следуют с увеличенным интервалом до 40 минут. Чтобы не осложнить ситуацию и не допустить скопления поездов, несколько электричек сняли с маршрута. В Москву с опозданием на 12 минут прибыл один электропоезд", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.