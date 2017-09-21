Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Здание 10-этажного отеля Torn House в центре Ростова-на-Дону практически полностью сгорело в результате пожара в четверг. Погибли два человека, из находящихся рядом жилых домов, детского сада и вуза были эвакуированы более 300 человек.

Эксперты отмечают: пожарные прибыли оперативно, но здание было обшито легко воспламеняющимися материалами, из-за которых пожар быстро разрастался.

Кроме того, в четверг в Ростове-на-Дону была 35-градусная жара, как и ровно месяц назад, 21 августа, когда в городе выгорел целый квартал частных домов.

Тушение и эвакуация

Сообщение о пожаре в 10-этажной гостинице Torn House поступило в МЧС в 13:43 мск в четверг. Из-за большого числа припаркованных автомобилей у пожарных расчетов возникли сложности с тем, чтобы подобраться к зданию, несмотря на это сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к работе достаточно оперативно.

Огонь быстро распространился по зданию, возникла угроза находящимся рядом строениям. В 14:00 мск пожару был присвоен повышенный третий уровень, началась эвакуация из окрестных задний.

"В сумме 336 человек эвакуированы со всех зданий - из пятиэтажного дома, из детского садика и остальных", - рассказали ТАСС в региональном МЧС.

В частности, были эвакуированы 60 воспитанников детсада, прекращены занятия в корпусе Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса. Жители соседнего с гостиницей жилого дома рассказывали, что им запретили заходить в квартиры, и они боялись, что сгорят документы.

Очевидцы поделились, что люди выбегали из отеля в панике, некоторые выпрыгивали из окон, прохожие помогали им выбираться. Хотя впоследствии МЧС опровергли эту информацию. За помощью к медикам пока не обратился ни один человек.

К работе на пожаре привлекались 116 человек и 30 единиц техники от различных ведомств. Локализовать его удалось в 15:15 мск, и почти сразу же появилась информация о двух погибших.

"Один - мужчина 30 лет, вторая - женщина, оба - сотрудники отеля", - пояснили в МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Выгорело полностью

Общая площадь пожара составила более 800 кв. метров, обгорел весь фасад, здание полностью выжжено изнутри, конструкции кровли обгорели и частично обрушились.

В МЧС отмечают: огонь распространился очень быстро, в частности, потому что здание было обшито легко воспламеняемым пластиком.

Вице-президент федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил ТАСС, что если судить по площади пожара, то, вероятнее всего, "были использованы горючие материалы при оснащении отеля". По его словам, крупные отели соблюдают строго правила пожарной безопасности.

"Существует ряд СниПов, ГОСТов, которые регулируют противопожарную безопасность. Этот вопрос серьезный и при проектировании отелей он учитывается в наибольшей степени", - добавил Прасов.

Это не первый крупный пожар в регионе - ровно месяц назад в историческом центре Ростова-на-Дону выгорел целый квартал частного сектора, тогда погиб один человек, были госпитализированы девять, а в целом пострадавшими признаны более 400 человек. Начальник штаба по ликвидации пожара Евгений Кондратьев рассказал журналистам, что многочисленность пожаров в регионе в последнее время обусловлена сухой и жаркой погодой, а также отсутствием противопожарных разливов в старой части города.

По информации ростовского Гидрометцентра, на территории области в четверг установилась жарка погода, без осадков. В августе, во время прошлого крупного пожара, в городе была такая же жара, но ситуация усугублялась еще и сильными порывами ветра.

Дополнительный ущерб

Директор Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса Наталья Рыжкова сообщила ТАСС, что пожар в гостинице затронул крышу и чердак.

"У нас немного задело крышу, в трех местах было возгорание, но пожарные быстро вскрыли и потушили, пожара у нас не произошло. Здание сильно задымлено, но всех успели эвакуировать", - сказала Рыжкова. Позднее в МЧС эту информацию опровергли - по данным ведомства, пострадало только одно здание.

Кроме того, полностью сгорели три и пострадали от огня четыре автомобиля, припаркованные рядом с гостиницей.

Люди возвращаются в дома

Открытое горение было ликвидировано в 16:56, в 18:58 мск полностью ликвидировано. Сейчас жители близлежащих домов вернулись в свои квартиры. Из-за пожара энергетики обесточили около 300 потребителей в районе горевшей гостиницы, к текущему моменту электроснабжение восстановлено.

Подача газа не прекращалась, сам отель не газифицирован.

В 15:00 мск в Ленинском районе Ростова-на-Дону, где произошел пожар, введен режим ЧС. Ведется разбор завалов и проливка здания.

В настоящее время региональное управление СКР проводит проверку в связи с гибелью двух человек. Назначены экспертизы.