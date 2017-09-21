Около 8 тыс. человек эвакуировали из пяти торговых центров в Москве из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют пять торговых центров в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Проверки идут в ТЦ "Домодедовский", ТЦ "Принц плаза", ТЦ "Капитолий" в Химках, ТЦ "Калужский" и ТЦ "Азовский". Из зданий на время проверок эвакуировали около 8 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.
В зданиях торговых центров работают кинологические расчеты.
Ранее сообщалось о проверке после звонков с угрозами взрыва в течение дня в Москве двух ТЦ и еще около 20 зданий - районных управ, музеев, офиса "Яндекса", киностудии "Мосфильм".
Как ранее сообщал ТАСС, Росгвардия привлечена к проверке сообщений об угрозе взрывов на социально значимых объектах в России, ни одно из которых не подтвердилось. Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей.