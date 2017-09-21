Следователи проверяют информацию об отравлении более 60 тульских школьников

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ТУЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Тульской области проводит проверку по сообщению о массовом заболевании острой кишечной инфекцией школьников в Ленинском районе. По предварительным данным, пострадало более 60 детей, госпитализированных на данный момент нет, сообщает пресс-служба ведомства.
"21 сентября 2017 года в сети Интернет и ряде местных СМИ размещена информация о массовом заболевании школьников острой кишечной инфекцией. Они учатся в "Центре образования № 56" поселка Плеханово Ленинского района. По предварительным данным, заболело более 60 детей, на данный момент госпитализация не проводилась", - сообщили там.
По сообщениям местных СМИ, признаки заболевания у школьников появились 20 сентября.
"По данному факту следственными органами незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает пресс-служба.