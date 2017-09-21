Пожарные будут до утра дежурить в сгоревшей ростовской гостинице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС до утра будут дежурить в здании гостиницы, сгоревшей в четверг в Ростове-на-Дону, чтобы исключить вероятность повторного возгорания, сообщила ТАСС представитель регионального ГУ МЧС.

"Пожарные будут дежурить до утра. Разбор завалов уже завершен, но в течение ночи они будут обследовать здание, чтобы исключить вероятность возникновения повторного возгорания", - сказала собеседница.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным МЧС, пожару был присвоен третий класс сложности, из-за опасности перехода огня на соседние строения из близлежащих зданий было эвакуировано более 300 человек. В горящем здании сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками гостиницы. СК проводит проверку по данному факту.

В 18:58 была объявлена полная ликвидация пожара.