Около 12 тыс. человек эвакуировали из шести торговых центров в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют шесть торговых центров в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проверки идут в ТЦ "Домодедовский", двух торговых центрах "Принц плаза" - на Профсоюзной и Новоясеневской улицах, ТЦ "Капитолий" в Химках, ТЦ "Калужский" и ТЦ "Азовский". Из зданий на время проверок эвакуировали около 12 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В зданиях торговых центров работают кинологические расчеты.

Ранее сообщалось о проверке после звонков с угрозами взрыва в течение дня в Москве двух ТЦ и еще около 20 зданий - районных управ, музеев, офиса "Яндекса", киностудии "Мосфильм".

Как ранее сообщал ТАСС, Росгвардия привлечена к проверке сообщений об угрозе взрывов на социально значимых объектах в России, ни одно из которых не подтвердилось.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей.