Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Рио-де-Жанейро ограбили участников британского дуэта Pet Shop Boys

Происшествия
21 сентября, 21:50 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 21, сентября. /ТАСС

Сообщается, что нападавшие были трансвеститами

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные ножом преступники ограбили участников британского дуэта Pet Shop Boys в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета Globo.

По ее данным, инцидент произошел в минувшую субботу в 20:30 по местному времени (02:30 мск воскресенья), однако известно о нем стало только сейчас. Грабители напали на вокалистов Криса Лоу и Нила Тэннанта в самом популярном туристическом районе города - на набережной Копакабана. Британские знаменитости решили прогуляться вдоль пляжа, предварительно отпустив охрану.

Как отмечает газета, ограбление совершили четверо вооруженных ножом трансвеститов. Они окружили участников дуэта и, угрожая расправой, отобрали у них деньги и мобильные телефоны. Музыканты вернулись в отель, расположенный на той же набережной, и с тех пор не выходили на улицу без сопровождения охранников. Писать заявление в полицию они не стали.

Официального подтверждения данной информации ТАСС пока получить не удалось.

В Рио-де-Жанейро вокалисты Pet Shop Boys приезжали для участия в масштабном музыкальном фестивале Rock in Rio. Он проходит в городе с 15 по 17 и с 21 по 27 сентября. Среди выступающих в этом году - Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Aerosmith, The Who, Guns N' Roses и Red Hot Chili Peppers. Организаторы ожидают, что фестиваль посетят около 800 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
4
США определились со стратегией развития отношений с Россией
5
Шишханов заявил о готовности передать свою долю в Бинбанке за рубль
6
МИД РФ просчитывает действия на случай поставок США на Украину летального оружия
7
Минюст: РФ передала Комитету министров Совета Европы все нужные данные по делу Навального
Темы дня
Новости партнеров
Реклама