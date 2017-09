СМИ: в Рио-де-Жанейро ограбили участников британского дуэта Pet Shop Boys

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные ножом преступники ограбили участников британского дуэта Pet Shop Boys в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета Globo.

По ее данным, инцидент произошел в минувшую субботу в 20:30 по местному времени (02:30 мск воскресенья), однако известно о нем стало только сейчас. Грабители напали на вокалистов Криса Лоу и Нила Тэннанта в самом популярном туристическом районе города - на набережной Копакабана. Британские знаменитости решили прогуляться вдоль пляжа, предварительно отпустив охрану.

Как отмечает газета, ограбление совершили четверо вооруженных ножом трансвеститов. Они окружили участников дуэта и, угрожая расправой, отобрали у них деньги и мобильные телефоны. Музыканты вернулись в отель, расположенный на той же набережной, и с тех пор не выходили на улицу без сопровождения охранников. Писать заявление в полицию они не стали.

Официального подтверждения данной информации ТАСС пока получить не удалось.

В Рио-де-Жанейро вокалисты Pet Shop Boys приезжали для участия в масштабном музыкальном фестивале Rock in Rio. Он проходит в городе с 15 по 17 и с 21 по 27 сентября. Среди выступающих в этом году - Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Aerosmith, The Who, Guns N' Roses и Red Hot Chili Peppers. Организаторы ожидают, что фестиваль посетят около 800 тыс. человек.