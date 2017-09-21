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Опасных предметов в "заминированных" зданиях во Владикавказе не нашли

Происшествия
21 сентября, 21:41 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, сентября. /ТАСС

Предприятия работают в штатном режиме

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Сообщения о минировании шести зданий во Владикавказе не подтвердились, опасных предметов обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

"21 сентября поступили сообщения о минировании шести зданий на территории Владикавказа. В настоящее время все объекты обследованы, опасных предметов не обнаружено, предприятия работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В среду во Владикавказе неизвестные сообщали об угрозе взрыва на 12 крупных объектах, проводилась эвакуация. Тогда также не нашли опасных предметов.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей.

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