AFP: число жертв урагана "Мария" в Доминике возросло до 15 человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Не менее 15 человек погибли в Доминике в результате урагана "Мария", сформировавшегося в Атлантическом океане и обрушившегося на небольшие островные государства в восточной части Карибского моря. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные премьер-министра страны Рузвельта Скеррита.

"На настоящий момент мы похоронили по меньшей мере 15 человек", - цитирует агентство его заявление по телевидению. Он также добавил, что около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее советник премьер-министра страны Хартли Хенри заявил о гибели семи человек.

Во вторник стало известно, что стихия снесла крышу официальной резиденции самого премьера в городе Розо. По данным Associated Press, из-за урагана у 70% домов на острове были сорваны крыши.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мария", который сейчас ослабел до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, накануне также обрушился на Пуэрто-Рико.