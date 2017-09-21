Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 273 человек

Происшествия
21 сентября, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Ранее власти латиноамериканской страны подтверждали гибель 251 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 273 человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Ранее власти латиноамериканской страны подтверждали гибель 251 человека.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий. Со среды в Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Землетрясение в Мексике
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу
3
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООН
4
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
5
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
"Нафтогаз": Украина к 2030 году может возобновить закупки газа у РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама