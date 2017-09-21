Reuters: число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 273 человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 273 человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Ранее власти латиноамериканской страны подтверждали гибель 251 человека.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий. Со среды в Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия.