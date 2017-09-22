Вокалист Pet Shop Boys уточнил детали своего ограбления в Рио-де-Жанейро

Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДРМеждународная панорама 22 сентября, 1:34
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 22 сентября, 0:28
Трамп расширил полномочия минфина США по введению новых санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 23:59
Гендиректор петербургского "Динамо": судейство в матче с "Зенитом" было непредвзятымСпорт 21 сентября, 23:57
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООНПолитика 21 сентября, 23:31
UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 годаСпорт 21 сентября, 23:24
Тренер: игроки "Адмирала" рано поверили в победу над "Спартаком" в матче КХЛСпорт 21 сентября, 22:49
Тренер "Арарата" Григорян назвал безумными болельщиков ФК "СКА-Хабаровск"Спорт 21 сентября, 22:44
Футболист ПСЖ Неймар извинился перед одноклубниками за инцидент с КаваниСпорт 21 сентября, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. /ТАСС/. Один из участников британского дуэта Pet Shop Boys Нил Тэннант рассказал в четверг свою версию ограбления, жертвой которого он стал в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Музыкант частично опроверг информацию, распространенную ранее СМИ.
"Если вы прочли драматические рассказы прессы о том, как на нас напали с ножом в Рио-де-Жанейро, должен сказать, что у меня всего лишь обчистили карманы и я лишился своего iPhone. В остальном мне понравилось в Бразилии", - написал Тэннант в Twitter.
In case you've seen dramatic press reports that we were mugged at knife point in Rio, all that happened is that I had my pocket picked (1/2)— Pet Shop Boys (@petshopboys) 21 сентября 2017 г.
..and lost my iPhone. Otherwise enjoying Brasil! Neil x #PetText (2/2)— Pet Shop Boys (@petshopboys) 21 сентября 2017 г.
Ранее газета Globo сообщила, что вооруженные ножом преступники ограбили вокалистов в самом популярном туристическом районе Рио-де-Жанейро - на набережной Копакабана. Злоумышленники якобы окружили участников дуэта и, угрожая расправой, отобрали у них деньги и мобильные телефоны. Музыканты вернулись в отель, расположенный на той же набережной, и с тех пор не выходили на улицу без сопровождения охранников. Писать заявление в полицию они не стали.
В Рио-де-Жанейро вокалисты Pet Shop Boys приезжали для участия в масштабном музыкальном фестивале Rock in Rio. Он проходит в городе с 15 по 17 и с 21 по 27 сентября. Среди выступающих в этом году - Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Aerosmith, The Who, Guns N' Roses и Red Hot Chili Peppers. Организаторы ожидают, что фестиваль посетят около 800 тыс. человек.