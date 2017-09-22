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Вокалист Pet Shop Boys уточнил детали своего ограбления в Рио-де-Жанейро

Происшествия
22 сентября, 1:29 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 22, сентября. /ТАСС

Нил Тэннант написал, что у него "всего лишь обчистили карманы" и он лишился своего iPhone

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. /ТАСС/. Один из участников британского дуэта Pet Shop Boys Нил Тэннант рассказал в четверг свою версию ограбления, жертвой которого он стал в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Музыкант частично опроверг информацию, распространенную ранее СМИ.

"Если вы прочли драматические рассказы прессы о том, как на нас напали с ножом в Рио-де-Жанейро, должен сказать, что у меня всего лишь обчистили карманы и я лишился своего iPhone. В остальном мне понравилось в Бразилии", - написал Тэннант в Twitter.

Ранее газета Globo сообщила, что вооруженные ножом преступники ограбили вокалистов в самом популярном туристическом районе Рио-де-Жанейро - на набережной Копакабана. Злоумышленники якобы окружили участников дуэта и, угрожая расправой, отобрали у них деньги и мобильные телефоны. Музыканты вернулись в отель, расположенный на той же набережной, и с тех пор не выходили на улицу без сопровождения охранников. Писать заявление в полицию они не стали.

В Рио-де-Жанейро вокалисты Pet Shop Boys приезжали для участия в масштабном музыкальном фестивале Rock in Rio. Он проходит в городе с 15 по 17 и с 21 по 27 сентября. Среди выступающих в этом году - Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Aerosmith, The Who, Guns N' Roses и Red Hot Chili Peppers. Организаторы ожидают, что фестиваль посетят около 800 тыс. человек.

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