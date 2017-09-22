Источник: полицейский ранен при обстреле КПП в Моздокском районе Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли контрольно-пропускной пункт (КПП) у поселка Калининский в Моздокском районе Северной Осетии. В республике объявлен план "Перехват", сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах региона.

"Обстрел проводился со стороны поселка, полицейский ранен и доставлен в Моздокскую районную больницу. Введен план "Перехват", - отметил собеседник агентства, не уточнив подробностей.