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Источник: полицейский ранен при обстреле КПП в Моздокском районе Северной Осетии

Происшествия
22 сентября, 8:30 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 22, сентября. /ТАСС

Сообщается о введении плана "Перехват"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли контрольно-пропускной пункт (КПП) у поселка Калининский в Моздокском районе Северной Осетии. В республике объявлен план "Перехват", сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах региона.

"Обстрел проводился со стороны поселка, полицейский ранен и доставлен в Моздокскую районную больницу. Введен план "Перехват", - отметил собеседник агентства, не уточнив подробностей.

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