СК начал проверку после вспышки острой кишечной инфекции в школе в Хакасии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку после вспышки острой кишечной инфекции в школе № 26 в Абакане. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Хакасии.

"Следственным отделом по городу Абакану следственного управления СК по Республике Хакасия организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по Хакасии утром в пятницу сообщали, что госпитализированы шестеро детей, но угрозы их жизни нет. Еще 11 детей лечатся амбулаторно. Причины вспышки пока не установлены. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.