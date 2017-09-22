Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Мексики

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пятницу в Тихом океане у западного побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр землетрясения находился в 107 км к юго-западу от мексиканского города Эльдорадо. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.