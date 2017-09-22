Источник: полиция освободила подозреваемого в нападении на оппозиционера Ляскина

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция освободила под подписку о невыезде Алексея Щербакова, ранее задержанного и подозреваемого в нападении на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, близкий к следствию.
"С Щербакова взята подписка о невыезде, и его отпустили из отделения полиции, так как прошло 48 часов с момента задержания", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил ранее ТАСС сам Ляскин, в ходе процедуры опознания в ОВД Мещанское в четверг он не смог указать на Щербакова, как на напавшего на него мужчину. "Я не готов точно сказать, что именно этот человек на меня нападал, хотя он признается в нападении по моей же просьбе. Самое безрассудное им было заявлено на опознании то, что при первой нашей встрече я якобы попросил его дать мне по голове за деньги", - сказал он.
Ранее врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил ТАСС, что задержанный за нападение на активиста дал показания, что познакомился с пострадавшим в штабе и общался с ним в течение часа.
"О данной организации и возможности заработать в качестве ее волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву. В ходе разговора мужчина рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший", - сказал Титов.
Как следует из показаний задержанного, за инсценировку нападения пострадавший предлагал ему 150 тыс. рублей. В качестве задатка пострадавший передал подозреваемому 10 тыс. рублей.
15 сентября на Ляскина было совершено нападение, его ударили тяжелым предметом сзади по голове. Он был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").