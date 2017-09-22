Источник: в России за неделю были "заминированы" более тысячи зданий

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило 1 тыс., в общей сложности были эвакуированы около 400 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Волна ложных минирований началась в российских регионах с начала прошлой недели. "Она коснулась 80 городов, в том числе и Москвы. Из-за ложных сообщений об угрозе взрыва были проверены более 1 тыс. объектов, эвакуированы около 400 тыс. человек", - уточнил источник.

Среди "заминированных" объектов - торговые центры, здания администраций, школы, вокзалы, аэропорты, музеи, ночные клубы.

Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.