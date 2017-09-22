Источник: следствие назначило Джабраилову психиатрическую экспертизу

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Столичные следователи назначили психиатрическую экспертизу российскому бизнесмену и миллиардеру Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.
"Следователи назначили Умару Джабраилову проведение психиатрической экспертизы", - отметил собеседник агентства.
В свою очередь адвокат бизнесмена Александр Карабанов отказался от комментариев по этому поводу.
Как сообщалось ранее, изъятый у Джабраилова пистолет был отправлен на баллистическую экспертизу. По делу также назначена трассологическая экспертиза, проведена экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови бизнесмена.
В отношении Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".