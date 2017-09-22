Источник: следствие назначило Джабраилову психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Столичные следователи назначили психиатрическую экспертизу российскому бизнесмену и миллиардеру Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Следователи назначили Умару Джабраилову проведение психиатрической экспертизы", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь адвокат бизнесмена Александр Карабанов отказался от комментариев по этому поводу.

Как сообщалось ранее, изъятый у Джабраилова пистолет был отправлен на баллистическую экспертизу. По делу также назначена трассологическая экспертиза, проведена экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови бизнесмена.

В отношении Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".