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Источник: следствие назначило Джабраилову психиатрическую экспертизу

Происшествия
22 сентября, 9:50 дата обновления: 22 сентября, 9:51 UTC+3

В конце августа бизнесмен устроил стрельбу в отеле рядом с Кремлем

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Столичные следователи назначили психиатрическую экспертизу российскому бизнесмену и миллиардеру Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Следователи назначили Умару Джабраилову проведение психиатрической экспертизы", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь адвокат бизнесмена Александр Карабанов отказался от комментариев по этому поводу.

Как сообщалось ранее, изъятый у Джабраилова пистолет был отправлен на баллистическую экспертизу. По делу также назначена трассологическая экспертиза, проведена экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови бизнесмена.

В отношении Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".

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