СК возбудил уголовное дело после нападения на КПП полиции в Северной Осетии

Форум "Алкогольный рынок: от запретов к развитию". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 22 сентября, 10:07
Соперник Емельяненко не будет объявлен на шоу Bellator 23 сентябряСпорт 22 сентября, 9:55
Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной с 23 сентябряМосква 22 сентября, 9:39
Россиянка Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 9:38
Гимнастка Ильянкова примет участие в чемпионате мираСпорт 22 сентября, 9:28
СМИ: бывшая чемпионка UFC Роузи дебютирует в рестлинге в ноябреСпорт 22 сентября, 9:18
Лыжник Алыпов опроверг информацию о суде с "Аэрофлотом" из-за сломанных лыжных палокСпорт 22 сентября, 9:08
В тишине, но не в безмолвии: как люди говорят и творят на языке жестовОбщество 22 сентября, 9:00
Претендентов в правительство Бурятии будут отбирать на открытых конкурсахСибирь 22 сентября, 8:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Следственный Комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Северной Осетии, сообщили в пятницу в региональном управлении СК.
Инцидент произошел в ночь на пятницу. Источник в правоохранительных службах республики сообщил ранее ТАСС, что двое неизвестных обстреляли КПП в Моздокском районе, ранив трех полицейских. Объявлен план "Перехват".
В сообщении СК уточняется, что нападение на полицейских было совершено на территории поста охраны и наблюдения №16 ОМВД по Моздокскому району на въезде в поселок Калининский. "В результате троим из них - 25-, 26- и 38-летнему сотрудникам отдельной роты ДПС причинены непроникающие ранения различной степени тяжести".
Полицейские госпитализированы в Моздокскую районную больницу, их жизни ничего не угрожает.
Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Проводятся мероприятия по задержанию нападавших.