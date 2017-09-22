СК возбудил уголовное дело после нападения на КПП полиции в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Следственный Комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Северной Осетии, сообщили в пятницу в региональном управлении СК.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. Источник в правоохранительных службах республики сообщил ранее ТАСС, что двое неизвестных обстреляли КПП в Моздокском районе, ранив трех полицейских. Объявлен план "Перехват".

В сообщении СК уточняется, что нападение на полицейских было совершено на территории поста охраны и наблюдения №16 ОМВД по Моздокскому району на въезде в поселок Калининский. "В результате троим из них - 25-, 26- и 38-летнему сотрудникам отдельной роты ДПС причинены непроникающие ранения различной степени тяжести".

Полицейские госпитализированы в Моздокскую районную больницу, их жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Проводятся мероприятия по задержанию нападавших.