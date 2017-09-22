Две школы эвакуировали в Махачкале после сообщений о минировании

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МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Учащихся и педагогов двух школ города Махачкалы эвакуировали после сообщений о минировании, сообщили ТАСС в пятницу в управлении образования дагестанской столицы.
"В настоящее время учащихся и педагогический состав лицея № 5 и школы № 8 в Махачкале эвакуировали после звонков о минировании. В данный момент на территории школ работают соответствующие службы", - сказал собеседник агентства.
Очевидец событий, в свою очередь, отмечал, что учащиеся лицея № 5 находятся на улице. Дорога в районе школы перекрыта, к зданию школы подъехали наряды полиции и пожарные.