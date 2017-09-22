Строительство сгоревшего в Ростове отеля велось с нарушениями

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Строительство здания сгоревшей накануне в Ростове-на-Дону гостиницы Torn House велось с нарушениями. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель управления по информационной политике правительства Ростовской области Вероника Силина.
"Стройнадзор имеет полномочия по проведению проверок на стадии строительства объектов. Данное здание строилось с 2006 по 2009 годы, в этот период проводились проверки, был выявлен ряд нарушений, назначались штрафы. Здание было введено в эксплуатацию в 2009 году по решению суда", - сказала она, не уточнив, за что именно штрафовали застройщика. По ее словам, документы проверок не сохранились из-за срока давности.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Ростовской области разрешил собственнику ООО "Панорама" зарегистрировать здание в собственность в 2009 году. Конфликт возник из-за надстройки комнаты на техническом этаже, из-за которой мэрия отказывала признать право собственности. Но компания предоставила результаты экспертиз, и суд принял ее сторону.
Информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск в четверг. По данным МЧС, пожару был присвоен третий класс сложности, из-за опасности перехода огня на соседние строения из близлежащих зданий было эвакуировано более 300 человек. В горящем здании сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками гостиницы. Пожар был ликвидирован спустя пять часов.