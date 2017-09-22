Угроза взрыва в махачкалинской школе оказалась ложной

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МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. "Минирование" одной из школ Махачкалы оказалось ложным, взрывное устройство не обнаружено, остальные эвакуированные после звонков "телефонных террористов" школы и другие учреждения города проверяются, сообщили ТАСС в пресс-службе управления образования Махачкалы.
"В настоящее время информация о заложенной мине в лицее №5 Махачкалы не подтвердилась, кинологи все проверили и ничего не обнаружили. Всех школьников завели обратно в здание <...> В лицее сейчас находится начальник управления образования Махачкалы Тагир Мансуров. Он сообщил, что занятия во вторую смену здесь пройдут по расписанию в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в настоящее время после звонков о минировании эвакуированы учащиеся и педагогический состав школ №8, №29 и №50, а также сотрудники управления образования Махачкалы. "Их территории оцеплены, соответствующие службы ведут поиск возможного взрывного устройства", - сказал собеседник ТАСС.
В городе также эвакуированы сотрудники ректората, факультета иностранных языков и филологического факультета Дагестанского государственного университета и ректората Дагестанского государственного медицинского университета.